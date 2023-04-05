Виступ російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН з приводу примусового вивезення українських дітей до Росії заблокувала Британія. Про це повідомляє The New York Times.

«Якщо Марія Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може це зробити в Гаазі», – заявили британські дипломати.

Представництво Великої Британії в ООН заявило, що заблокувало трансляцію, оскільки Росія запланувала виступ на засіданні Львової-Бєлової.

У ноті з описом зустрічі, поширеній російським представництвом, йдеться про те, що її мета – нібито розвіяти «навмисно спотворений наратив» західних ЗМІ та деяких інших країн про дії Росії щодо українських дітей.

Британія наполягла на тому, щоб не було жодного запису заявленої Росією віртуальної зустрічі, а також заявила про відсутність їхнього представника в ООН на цій зустрічі.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини. Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.