Квадрокоптери купують у київської фірми, що співпрацює з правоохоронними органами

Львівська міська рада повідомила про намір укласти договір на купівлю 11 квадрокоптерів DJI Mavic 3T із київським ТОВ «Секур Інтеграція», що стало переможцем відповідного тендеру вартістю 2 млн 695 тис. грн. Аукціон провели за процедурою відкритих торгів з особливостями, інших учасників тендеру не було.

Закупівля відбувається на підставі рішення виконкому ЛМР та відповідно до ухвали ЛМР від 17 лютого 2022 року про Програму заходів із підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-24 роки.

Згідно із технічною специфікацією, квадрокоптери мають відповідати таким вимогам: максимальна висота польоту – 6000 м над рівнем моря, максимальна дальність польоту – 30 км, дальність передачі відеосигналу – не менше 15 км, максимальний час польоту у штиль – 45 хвилин, максимальний час зависання – 38 хвилин, діапазон робочих температур – від 10 градусів морозу до 40 градусів тепла.

«На весь товар, що постачається, продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання-передачі товару», – зазначено у тендерній документації.

Згідно з даними сервісу YouControl, ТОВ «Секур Інтеграція» зареєстроване 9 років тому у Києві і займається оптовою торгівлею побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення. Керівником ТОВ «Секур Інтеграція» є Олег Костовський, власником – Петро Івасюк.

Упродовж 2014-2023 років ТОВ «Секур Інтеграція» отримало державних замовлень на майже 368 млн грн, найбільше – на понад 190 млн грн – у 2023 році. 146 млн цього року компанії принесла київська «Муніципальна охорона», що придбала у неї бездротову сигналізацію. Також замовниками ТОВ «Секур Інтеграція» були ГУ Нацполіції у Львівській, Тернопільській, Житомирській областях, ДБР, підрозділи ДСНС, поліція охорони, Укрпошта, Приватбанк, низка навчальних закладів, музеїв тощо.