У травні перевірка виявила в пансіонаті численні порушення прав людини

Львівська обласна рада відреагувала на занедбаність майна та погані умови перебування в Львівському геріатричному пансіонаті. У ЛОР пообіцяли інвентаризувати все майно та землю, а також покращити умови проживання в пансіонаті.

Як повідомив заступник голови ЛОР Юрій Холод, співробітники обласного управління майном та юридичного департаменту обстежили територію Львівського геріатричного пансіонату, що перебуває на балансі облради, та виявили низку проблем. Зокрема 14 га території пансіонату занедбана та у багатьох місцях необгороджена, низка будівель не інвентаризовані та не використовуються. Також відсутні документи на деякі приміщення, а більшість орендарів не дотримуються умов оренди.

«Одними з найбільш проблемних питань є також облаштування укриття, адже 70 підопічних є лежачими, тому це має бути укриття у тій будівлі, де живуть люди, а до нього має бути облаштований ліфт. Наразі завершуємо документацію на створення такого приміщення», – зазначив Юрій Холод.

Він додав, що необхідно починати ремонт адміністративної будівлі та вирішити питання з аварійним гуртожитком для персоналу пансіонату. Він додав, що облрада впорядкує документи щодо права власності на земельні ділянки пансіонату.

«За кошти з обласного бюджету, українських та міжнародних донорів хочемо вже до кінця цього і в 2024-у році суттєво покращити умови для мешканців пансіонату та персоналу. Для цього також якнайшвидше вирішити технічні нюанси та до кінця року ввести в експлуатацію ще один із корпусів пансіонату, який відремонтований за кошти благодійників», – додав він.

Нагадаємо, у травні представники Офісу омбудсмана відвідали Львівський геріатричний пансіонат й зафіксували низку порушень. Зокрема, йдеться про відсутність письмової згоди на лікування, порушення санітарно-гігієнічних умов та неправильне зберігання медикаментів. Після цього Львівська обласна рада призначила в. о. керівника Пасеку Етері замість Миколи Модя.

Сьогодні у пансіонаті проживає майже 300 осіб, з яких 45 – переселенці. 70 підопічних – лежачі.