Львівський суд стягнув із скандального забудовника «Рубікон Груп» 342 тис. грн, сплачених на виконання нікчемного попереднього договору купівлі-продажу паркомісця у його ЖК, а також забудовник має відшкодувати позивачці витрати на правничу допомогу та судовий збір.

Як вказано у рішеннях, які оприлюднені у судовому реєстрі, у березні 2023 року Ірина Борсук уклала із ТзОВ «БіК «Рубікон Груп» попередній договір купівлі-продажу паркомісця (16,75 м2) та сплатила 342 тис. грн. Адвокат позивачки, посилаючись на статті 215, 216, 220, 657 ЦК України, зазначає, що цей договір є нікчемним, оскільки нотаріально не посвідчений. Він звернувся до суду, щоб стягнути з відповідача сплачені гроші на виконання попереднього договору купівлі-продажу паркомісця.

У суді представниця «Рубікон Груп» заперечила проти задоволення позову і заявила, що щодо колишнього керівника компанії відкрите кримінальне провадження. Вона запевняла, що їй невідомо, чому договір, укладений із позивачкою, був нотаріально не посвідчений. Водночас вона не заперечила, що Ірина Борсук перерахувала фірмі гроші у якості забезпечувального платежу.

У березні 2024 року Франківський райсуд Львова задовольнив позов вкладниці та зобов’язав стягнути із «Рубікон Груп» 342 тис. грн, а також судовий збір (2,7 тис. грн) та витрати на правничу допомогу (21,3 тис. грн). У жовтні 2024 року стало відомо, що «Рубікон Груп» програв апеляцію. Львівський апеляційний суд залишив без змін рішення Франківського райсуду, яким компанію зобов’язали повернути вкладниці гроші. Постанову апеляційного суду можна оскаржити, подавши касацію.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон»?

Про будівельну аферу ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на трьох будмайданчиках: Rubicon City, «Етно Дім» та Pictorial.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком бізнесовими зв’язками. Нагадаємо, що Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Не зважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина Марта володіє 33% статутного капіталу «Рубікон Груп». Вона також є співвласницею й іншої фірми «Рубікону» – будівельної компанії «Рубікон Інвест» (90% статутного капіталу). Тарас Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським захопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках.

Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми 53 млн грн із «Рубікон Груп». Цю справу зараз розглядає Голосіївський районний суд Києва.

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплексу займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу) та ПП «Озерна алея».

У травні 2024 року Львівська міська рада внесла ТзОВ БіК «Рубікон Груп» до переліку недобросовісних забудовників Львова.