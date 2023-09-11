Українські військові взяли під контроль «Вишки Бойка»

Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка», що в Чорному морі, поблизу окупованого Криму. Про це 11 вересня повідомило ГУР.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш». Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Операція спецпризначенців ГУР з повернення контролю над «Вишками Бойка»

«Вишки Бойка» – бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Закупівля плавучих вишок для видобутку газу спричинила суспільний резонанс через можливе порушення законів України та привласнення державних коштів у особливо великих розмірах колишнім міністром енергетики України, проросійським політиком Юрієм Бойком. Було відкрито кримінальне провадження.

Розташування «Вишок Бойка» на мапі

Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.