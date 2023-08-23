Катери ЗСУ під час сутички поблизу «вишок Бойка» у Чорному морі підбили ракетою російський винищувач. Про це 23 серпня повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У повідомленні вказано, що в територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих «вишок Бойка» [приблизно за 150 км на захід від Криму і приблизно за 130 км на південь від Одеси], відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Типи катерів та літака не уточняються. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил оборони, але промахнувся і російська ракета впала у воду ― жодної шкоди українським військовим завдано не було.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера ракета пошкодила російський літак, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

«Вишки Бойка» – бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Закупівля плавучих вишок для видобутку газу спричинила суспільний резонанс через можливе порушення законів України та привласнення державних коштів у особливо великих розмірах колишнім міністром енергетики України, проросійським політиком Юрієм Бойком. Було відкрито кримінальне провадження.

Орієнтовне розташування так званих «вишок Бойка» у Чорному морі

В 2014 році були захоплені Росією. 20 червня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення російських військ до України, ЗСУ завдали ракетного удару по вишкам Бойка.