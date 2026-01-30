Значних пошкоджень зазнали конструкції будівлі

У ніч на п’ятницю, 30 січня, російські війська завдали ракетного удару по харківській фабриці компанії Philip Morris, внаслідок чого частково пошкоджено виробничі приміщення. Про це повідомила пресслужба компанії.

Росіяни атакували балістичною ракетою склади американського підприємства, на місці спалахнула пожежа. Як стало відомо, внаслідок удару було пошкоджено частину фабрики Philip Morris. Серед людей постраждалих немає, адже весь черговий персонал перебував в укритті.

За даними ДСНС, ракетний удар по складській будівлі у передмісті Харкова спричинив масштабну пожежу площею понад 5000 м2. Значних пошкоджень зазнали конструкції будівлі.

Компанія «Філіп Морріс Україна» працює на українському ринку з 1994 року. Однак харківська фабрика не функціонує з 24 лютого 2022 року. У 2024 році компанія відкрила новий виробничий майданчик у Львівській області, куди були переведені 250 співробітників з харківського підприємства.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що наразі російські війська припинили удари по енергооб’єктах і переорієнтувалися на удари по об’єктах логістики. Загалом у ніч на 30 січня Росія застосувала балістичну ракету «Іскандер-М» та 111 безпілотників різних типів.

Нагадаємо, вночі 30 січня у Запоріжжі зафіксували влучання по обʼєкту промислової інфраструктури та житловому будинку.