Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя 30 січня

У ніч проти п’ятниці, 30 січня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 22:21 Федоров написав про влучання по обʼєкту промислової інфраструктури. Унаслідок атаки зайнялась пожежа. Минулось без постраждалих.

Через годину росіяни вдарили по житловому будинку в місті. Попередньо відомо про одного постраждалого.

«Унаслідок ворожої атаки, у багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя, вилетіли вікна, пошкоджено балкони», – ідеться в повідомленні.

Росіяни атакували спальний район в Запоріжжі 30 січня (Фото ЗОВА)

За даними начальника ОВА, упродовж минулої доби російські війська завдали 799 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області.

Зауважимо, обстріли відбулись на тлі «енергетичного перемир’я». Так, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Владімір Путін нібито прийняв його пропозицію тимчасово призупинити удари по Україні на тиждень через сильні морози. Згодом можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Вільнянськ 29 січня загинули троє місцевих жителів. Ще троє людей отримали поранення.