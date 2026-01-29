Дональд Трамп попросив Владіміра Путіна тимчасово призупинити удари по Україні

Президент США Дональд Трамп у четвер, 29 січня, заявив, що попросив російського диктатора Владіміра Путіна тимчасово призупинити удари по Україні на тиждень через сильні морози, і той нібито погодився.

«Я особисто звернувся до Путіна, щоб він не обстрілював Київ та інші міста протягом тижня через рекордний холод», – зазначив Трамп.

За його словами, Путін погодився. Проте американський президент не уточнив, коли відбулася розмова, тобто відколи мав початися відлік тижня без атак.

Раніше російські воєнкори повідомляли про нібито укладання енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

«До військ на вищому командному рівні надійшов документ, що містив, зокрема, таке: Виключити ураження об'єктів в межах м. Київ та Київської області, а на всій території України об'єктів енергетичної інфраструктури (електропідстанцій, теплоелектроцентралей, гідроелектростанцій, газових сховищ, нафтобаз та сховищ ПММ) з 28 січня 2026 року до особливих вказівок», – йшлося у повідомленні російського телеграм-каналу «Romanov Лайт».

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков відмовився коментувати цю інформацію, українська сторона також не повідомляла про можливе перемир’я.

Тим часом кореспондент Financial Times Крістофер Міллер написав, що українські чиновники дізналися про зупинку ударів через холод з висловлювань Трампа, вони не отримували сигналу щодо цього від Росії, тому не впевнені, що перемир'я дійсно встановлено.

Синоптики відзначають, що 30 січня антициклон почне відтісняти атлантичну вологу та тепле повітря, спершу похолодання відчують північні області. Найхолоднішим періодом стане 1–3 лютого. У ці дні температура повітря вночі може знижуватися від -15 до -24°С морозу.

Доповнено о 21:40. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація під час переговорів з США і Росією в Абу-Дабі обговорювала можливість енергетичного перемирʼя.

«Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя», – написав Зеленський.

Нагадаємо, у Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації. Мерія розробила рекомендації мешканцям для підготовки ситуації, коли місто може опинитися повністю без звʼязку, тепла чи електрики через російські атаки та сильні морози.