У Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації. Мерія розробила рекомендації мешканцям для підготовки ситуації, коли місто може опинитися повністю без звʼязку, тепла чи електрики. Про це 29 січня повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Не моя робота передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про «енергетичне перемир’я». Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній. Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст. Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації», – пояснив міський голова.

Мешканцям радять:

перевірити укриття, яким плануєте скористатися під час тривоги;

зарядити павербанки та зарядні станції, але не залишати їх без нагляду під час заряджання;

запастися базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;

з’ясувати, чи у будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди;

довіряти лише офіційним джерелам інформації.

«Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало», – додав Андрій Садовий.

У разі тимчасового відключення теплопостачання львівʼян просять не зливати воду з батарей – до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за будинок.

Нагадаємо, у Львові готують резервне живлення для мобільного зв’язку під час тривалих знеструмлень