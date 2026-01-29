Резервне живлення допоможе не залишитися без зв’язку під час знеструмлень

Із 900 станцій мобільного звʼязку у львівській громаді близько 160 станцій трьох операторів потребують резервного живлення. Для кожної станції визначили контактну особу, яка допомагатиме підключати її до резервних джерел електроенергії. Про це повідомила заступниця директора департаменту економічного розвитку з питань цифрової трансформації ЛМР Олена Гунько, у четвер, 29 січня.

Всього у Львові працює близько 900 базових станцій мобільного звʼязку. Понад 90% з них можуть працювати без електрики понад шість годин завдяки встановленим акумуляторам. Приблизно чверть уже має альтернативні джерела живлення – генератори мобільних операторів або партнерські генератори на різних локаціях.

«Підготовка до “найгірших сценаріїв” – це спільна відповідальність державної влади, області, громади та операторів зв’язку. Ми розглядаємо це як пріоритет і продовжуємо роботу, щоб Львів був готовий до будь-яких викликів і мешканці не втратили доступ до зв’язку в критичний момент», – написала Олена Гунько.

Олена Гунько зазначила, що місто працює з мобільними операторами, щоб у разі тривалих відключень електрики мешканці Львова не залишалися без зв’язку.