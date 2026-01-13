Вибух стався 9 січня, 77-річний мешканець квартири - в лікарні

Унаслідок вибуху газової плити в багатоповерхівці на вул. Сірка, 21, що стався ввечері 9 січня, пошкоджено три квартири, сходову клітку, міжквартирні перегородки і частково – перекриття. Про це повідомляє пресслужба ЛМР за підсумками виїзного засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Згідно з попереднім висновком експертного обстеження технічного стану будівлі, в будинку необхідно відновити три квартири, сходову клітку і укріпити перекриття.

Наразі в будинку позакривали плівкою вибиті вікна у квартирах і на сходових клітках, а також отвори від пошкоджених дверей.

«Експерти, що проводили обстеження технічного стану самої будівлі після вибуху, вже надали нам попередній висновок. Зараз ми готуємо кошторис робіт і будемо звертатися на комісію ТЕБ і НС для виділення коштів з резервного фонду бюджету Львівської громади. На час ремонтних робіт мешканців двох квартир доведеться відселити», – розповів під час виїзного засідання голова Залізничної районної адміністрації Ігор Савка.

Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 9 січня, ввечері в квартирі №32 в будинку на вул. Сірка, 21, стався вибух газу. Від вибуху отримав опіки 77-річний мешканець квартири, якого госпіталізували в лікарню св. Луки. За попередньою інформацію причиною вибуху стала несправна газова плита.