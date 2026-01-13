Нещасний випалок стався в селі Зруб-Комарівці

На Буковині в приватному будинку вибухнув саморобний котел, унаслідок чого травмувалися двоє дітей віком 8 та 12 років. Неповнолітніх доправили до лікарні з травмами різного ступеня. Про пожежу в будинку рятувальникам не повідомляли, а поліція відкрила кримінальне провадження

Нещасний випадок трапився 12 січня в селі Зруб-Комарівці Сторожинецької громади Чернівецького району. «До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставили із травмами двох дітей віком 12 і 8 років. Поліцейські попередньо з'ясували, що травми хлопчики отримали внаслідок вибуху саморобного котла», – розповіли ZAXID.NET у пресслужбі поліції Буковини.

За даними ДСНС Буковини діти отримали середні та важкі травми. Власники помешкання повідомили рятувальників, що загоряння після вибуху не було. Ймовірно сталася розгерметизація котла, яка і спричинила вибух.

Правоохоронці також виїхали на місце нещасного випадку і виявили, що в помешканні вибухнув саморобний котел, який вмонтували в піч. Наразі відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки). Санкція статті передбачає до восьми років розбавлення волі.