Син Євгена Воробеця подав зустрічний позов проти потерпілого, в якого вимагав борг

Тернопільський апеляційний суд 28 квітня скасував вирок про ув’язнення колишньому керівнику податкової інспекції Тернополя Євгену Воробцю, його сину Василю та ще двом поплічникам. За вимагання 40 тис. доларів неіснуючого боргу посадовець та спільники отримали умовне покарання. Син податківця, підприємець Василь Воробець також подав зустрічний позов до чоловіка, в якого вони нібито вимагали гроші, за наклеп та начебто присвоєння товару його фірми.

Керівника податкової інспекції Тернополя Євгена Воробця, його сина Василя та ще двох спільників працівники СБУ та ДБР затримали у вересні 2020 року. Тоді, за даними слідства, начальник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши двох представників криміналітету Назара Лободу та Миколу Богуна, вимагали у жителя Тернополя Івана Лишака 40 тис. доларів. Вони звинувачували чоловіка в тому, що він нібито привласнив заморожену м’ясну продукцію, коли працював на підприємстві, керівником якого є син податківця. При цьому підозрювані погрожували фізичною розправою Івану та його родині. Правоохоронці затримали усіх чотирьох вимагачів під час одержання другої частини «боргу» в сумі 10 тис. доларів.

Після розслідування справу передали в Тернопільський міськрайонний суд. 18 квітня 2024 року суддя Тернопільського міськрайонного суду виніс вирок – визнав чоловіків винуватими у вимаганні. Колишній керівник податкової інспекції отримав 6 років в’язниці з конфіскацією майна, його син – 5,5 років ув’язнення, а два їхні спільники – по 4 роки ув’язнення кожен.

Однак потерпілий у цій справі Іван Лишак розповів ZAXID.NET, що ні Євген Воробець, ні його син, жодного дня покарання не відбували. Сьогодні ж, 28 квітня, колегія суддів на чолі суддею Василем Сарновським перекваліфікувала справу з кримінальної у цивільно-правову площину та замінила реальні терміни ув’язнення на умовні покарання.

Зокрема, за словами Івана Лишака Євген Воробець отримав умовне покарання терміном на 5 років, його син – на 4 роки, а два спільники по 3 роки умовного відбуття строку.

«Рішенням я, звичайно, незадоволений. Цей вирок суперечить всім доказам, які були наявні у справі, а доказів було багато — реальних, неспростовних. Вони реально вимагали від мене велику суму грошей, погрожували мене вбити. Вони реально все заздалегідь спланували: продумали, як тиснути, як шантажувати, як залякати. Вони залучили інших людей, розробили цілу схему, і все це – абсолютно все – було задокументовано правоохоронцями. Після їхнього затримання минув рік, і вони почали шукати способи уникнути відповідальності. Почали вигадувати нісенітниці, що нібито я, як їхній колишній працівник, заборгував їм якісь гроші. Почали перекручувати факти, створювати неправдиві версії, аби представити себе жертвами, а мене – винним. Вони хотіли вибити з мене неіснуючий борг, користуючись шантажем і погрозами», – розповів в коментарі ZAXID.NET потерпілий.

Іван Лишак також додав, що на нього подав до суду син податківця, Василь Воробець за нібито наклеп та присвоєння м’ясної продукції. Вже було одне засідання, наступне назначили на 4 червня. Наразі чоловік консультується зі своїм адвокатом, що робити далі.

ZAXID.NET звернувся за коментарем в Тернопільську обласну прокуратуру, чи збирають там подавати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду. Наразі там пообіцяли прокоментувати цю справу наступного дня.