Колишній начальник Тернопільської державної податкової інспекції Євген Воробець

Колишнього керівника Тернопільської державної податкової інспекції Євгена Воробця, його сина Василя та ще двох спільників (Миколу Богуна та Назара Лободу) ув’язнили за вимагання 40 тис. доларів неіснуючого боргу.

Як вказано у повідомленні Тернопільської обласної прокуратури за 18 квітня, колишній начальник Тернопільської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Тернопільській області разом із трьома спільниками вимагав 40 тис доларів США неіснуючого боргу в тернополянина. Тернопільський міськрайонний суд засудив екс-посадовця до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, його сина – до 5 років 6 місяців тюрми з конфіскацією майна, а двох спільників за примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань (ч.3 ст.355 КК України) – до 4 років ув’язнення.

Прокурор довів у суді, що екс-керівник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши ще двох жителів Тернопільщини, яким повідомлено неправдиву інформацію про наявність боргу у потерпілого, вимагали у тернополянина 40 тис. доларів США. Ці гроші потерпілий мав віддати за нібито привласнену ним продукцію під час роботи на підприємстві, керівником якого був син екс-посадовця. При отриманні частини «боргу» в сумі 10 тис доларів США вимагачів затримали правоохоронці.

Згідно з порталом «Судова влада», вирок винесли екс-податківцю Євгену Воробцю, його сину Василю та ще двом спільникам: Миколі Богуну та Назару Лободі. Вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити.