Чиновник ДПС звернувся до криміналітету за допомогою у «вибиванні» неіснуючого боргу

Начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області та його сина – керівника підприємства, а також ще двох осіб за вимагання 40 тис. доларів США. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора у п'ятницю, 25 вересня.

За даними слідства, начальник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши двох представників криміналітету, вимагали у громадянина 40 тис. доларів США за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця. При цьому вони погрожували фізичною розправою йому та його родині.

Під час одержання другої частини «боргу» в сумі 10 тис. доларів США усіх чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти виявлені та вилучені під час проведення невідкладних слідчих дій.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та готуються клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення начальника податкової інспекції від посади.

Директора підприємства правоохоронці затримали відразу після отримання від потерпілого другої частини «боргу» у розмірі 10 тис. доларів США. Одночасно були затримані інші учасники групи: керівник податкової інспекції – у службовому кабінеті, а кримінальники – за місцями проживання, інформують в прес-службі СБУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Львові, оперативний супровід – Головним оперативним управлінням ДБР та Управлінням СБУ у Тернопільській області.

Як інформував ZAXID.NET, Служба безпеки України 3 вересня затримала на хабарі начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Тернопільській області. За інформацією СБУ, посадовець спільно з підлеглим керівником відділу вимагали 37 тис. доларів у місцевого бізнесмена. За цю суму зловмисники обіцяли бізнесмену перекваліфікувати кримінальне провадження у справі про нібито несплату податків на більш м’яку статтю.

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