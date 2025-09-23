Суд взяв рівненського командира під варту з можливістю внесення застави

Правоохоронці затримали командира однієї з військових частин Рівного, який змушував підлеглих будувати йому будинок у Львівській області. Посадовцю загрожує до 12 років тюрми. Про це повідомила 23 вересня пресслужба ДБР.

За даними слідства, у березні 2024 року рівненський командир залучив щонайменше трьох підлеглих до будівництва власного будинку у Львівській області. Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі ДБР, будівництво відбувалося у Золочівському районі. Замість несення служби військовослужбовці – двоє водіїв та електрик, отримували виплати за роботу на підозрюваного.

«Відповідно до службової документації, вказані військові залишалися на місці дислокації у Рівному, а тому держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення. Йдеться про понад 1,3 млн грн», – повідомили в ДБР.

Схема діяла 1,5 року. Правоохоронці провели обшуки на місці будівництва, де виявили двох військових. Наразі вони уже повернулися до виконання службових обов’язків. Ще один із «будівельників» з липня служить у Сумській області.

Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував «за сумлінну службу», хоч ті перебували на Львівщині.

Командира затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень) ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1,3 млн грн застави. За вчинене посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.