Володимир Зеленський розповів про те, як живе під час війни

Президент України Володимир Зеленський перші два роки повномасштабної війни жив у бункері. Про це він розповів в інтервʼю AFP, опублікованому 22 лютого.

Він розповів, що наразі не проживає у бункері, хоч робив це раніше. За словами президента, він жив там протягом двох років.

«Я два роки жив у бункері, але працював тут, в офісі. Кожного дня, з першого дня війни. Але я ж знаю, що нас всіх не загнати в бункер», – сказав президент.

За словами Зеленського, вдень він більше не спускається до бункера навіть попри повітряні тривоги. До бункера президент ходить лише якщо є загроза повітряних атак вночі.

«Охорона кричить не мене: “Що це за приклад для людей?” Я погоджуюсь. Вночі йду. Я розумію, що це неправильно, але в мене це… Це такий шлях довгий», – розказав Зеленський.

Він додав, що днями хоче показати бункер, де він жив та працював.

Крім того, президент розповів, що за чотири роки повномасштабного вторгнення жодного разу не був у кав'ярні, кіно чи театрі, та не проводить часу з дітьми.

«Субота та неділя – вихідні у мене, але якщо в такий день мати обід (з родиною – ред.) – дуже круто. Якщо виходить», – сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що «все нормально», оскільки цього вимагають умови.