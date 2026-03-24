У телеграм-каналах з’явилися відео з шахедом, який падає в центральній частині міста

У вівторок, 24 березня, Росія атакувала Івано-Франківськ ударними безпілотниками, у центрі міста було чутно вибухи.

Про російські БпЛА у небі над Прикарпаттям о 17:04 повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Івано-Франківськ – особлива увага! У повітряному просторі ворожі БпЛА», – написала посадовиця у телеграмі, зазначивши згодом, що шахеди курсують і в напрямку Рогатина та Бурштина.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав мешканців не знімати відео.

Тим часом в місцевих телеграм-каналах з’явилися відео з шахедом, який падає в центральній частині міста, після чого лунає вибух та підіймається стовп диму.

В ефірі «Суспільного» Руслан Марцінків повідомив, що була спроба удару по одній із адміністративних будівель.

«На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися всі живі й неушкоджені. Звісно, що будемо компенсувати людям втрати», — сказав Марцінків.

Додамо, 24 березня Росія атакувала ударними дронами центр Львова. Внаслідок влучання в будинку на пл. Соборній виникла пожежа, відомо про 13 поранених. Також зафіксовані влучання в багатоповерхівку на Сихові та падіння уламків на вул. Бандери.

Також під час атаки БпЛА пролунав вибух у Тернополі.