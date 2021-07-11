8-річний хлопчик втопився під час відпочинку на Полтавщині
Хлопчик зник під час відпочинку з родиною
На Полтавщині в озері найшли тіло хлопчика, який зник напередодні. Про це повідомили у поліції Полтавської області.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Мати 8-річного Анатолія повідомила про зникнення дитини 10 липня близько 21:00. За її словами, хлопчик зник під час відпочинку з родиною.
До пошуків зниклого хлопчика залучили всі підрозділи поліції міста Кременчук, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи та експерти поліції, рятувальники і водолази ДСНС та комунального підприємства.
В результаті тіло дитини виявили вже 11 липня в озері на території колишніх артскладів Кременчука.
Для встановлення причини смерті тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу.
Наразі поліція відкрила справу про умисне вбивство. Тривають необхідні слідчі дії.