Тіло 8-річного Анатолія виявили в озері на території колишніх артскладів Кременчука

На Полтавщині в озері найшли тіло хлопчика, який зник напередодні. Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Мати 8-річного Анатолія повідомила про зникнення дитини 10 липня близько 21:00. За її словами, хлопчик зник під час відпочинку з родиною.

До пошуків зниклого хлопчика залучили всі підрозділи поліції міста Кременчук, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи та експерти поліції, рятувальники і водолази ДСНС та комунального підприємства.

В результаті тіло дитини виявили вже 11 липня в озері на території колишніх артскладів Кременчука.

Для встановлення причини смерті тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі поліція відкрила справу про умисне вбивство. Тривають необхідні слідчі дії.