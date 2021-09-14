Мешканка Ковеля потрапила у Волинську обласну психлікарню у смт. Олика, а її родичі, не знаючи про її госпіталізацію, опізнали її у знайденій поліцією мертвій жінці

Ковельський міськрайонний суд скасував акт про смерть живої жінки, яку помилково визнали померлою її родичі. Відомо, що у травні 2019 року перебувала на лікуванні у психіатричній лікарні та не попередила про це рідних. Син зниклої звернувся до поліції, згодом правоохоронці знайшли тіло жінки та викликали родичів для впізнання. Вони помилково впізнали свою родичку. Втім, згодом стало відомо, що насправді вона перебуває на лікуванні. Суд постановив скасувати акт про смерть.

Про вирок Ковельського міськрайонного суду повідомило видання «Ковель.Медіа». У рішенні від 31 серпня йдеться про те, що до суду звернулась жінка із позовом анулювати запис про свою смерть. Відомо, що 30 травня 2019 року жінка зникла. Вона потрапила на лікування до Волинської обласної психіатричної лікарні, що тоді знаходилась у селищі Олика. Своїх рідних вона про це не попередила, тож син зниклої звернувся за допомогою до поліції.

12 липня правоохоронці знайшли тіло мертвої жінки в чагарниках. На впізнання тіла прийшли син, невістка та мати зниклої, всі вони його впізнали. Згодом справу закрили, також було видане свідоцтво про смерть.

Втім, пізніше з’ясувалось, що жінка жива. 12 серпня прокурор скасувала постанову поліції про закриття провадження. Тож до суду була подана заява щодо скасування акту про смерть. Рідні жінки пояснили, що помились під час впізнання, оскільки обличчя трупа було деформоване, а самі вони перебували у стані сильного стресу. Заслухавши всі свідчення, Ковельський міськрайонний суд постановив скасувати акт про смерть жінки.