Зниклого 34-річного пацієнта з психічними розладами, який втік з рівненського медзакладу, знайшли за 100 км на Хмельниччині. Чоловік самотужки дістався у Шепетівку, де проживає його брат. Наразі він перебуває у свого родича.

Чоловік втік із спеціального закладу, де він перебував на лікуванні, ще 25 квітня. Однак, про його розшук поліція повідомила лише 27 квітня.

Поліцейські знайшли втікача у середу, 27 квітня, на вокзалі міста Шепетівка. Перевіривши його в базі даних, вони побачили, що чоловік перебуває у розшуку.

Виявилось, що чоловік покинув спеціальний лікувальний заклад через те, що захотів поїхати до брата у Шепетівку. Наразі він перебуває у нього і перебуває. Жодних протиправних дій щодо чоловіка вчинено не було.