Пацієнт перебував на лікуванні у спеціальному лікувальному закладі Рівненщини

Поліція Рівненщини оголосила у розшук 34-річного Віктора Хевзюка, який втік із спеціального лікувального закладу під час прогулянки. Втеча сталася ще в понеділок, 25 квітня, однак стало відомо про неї лише 27 квітня, коли поліція оголосила пацієнта у розшук.

«До поліції 25 квітня надійшло повідомлення працівниці спеціального лікувального закладу, що близько 15 години під час прогулянки зник пацієнт. Був одягнений у чорні штани, кофту з капюшоном та коричневі туфлі. Зріст чоловіка близько 170 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся темне та коротке, неголений», – йдеться у повідомленні.

Усіх, кому відома будь-яка інформація щодо розшукуваного, просять повідомити за номером телефону 068-067-55-68 або на спецлінію 102.