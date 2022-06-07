Поліція Рівненщини розшукує 16-річного Ярослава Самбора, який пішов з дому. Востаннє його бачила бабуся зранку 6 червня, коли той виходив у магазин. З тих пір хлопець не виходив на зв'язок з рідними.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, до правоохоронців у вівторок, 7 червня, звернулась бабуся зниклого хлопця. За її словами, підліток час від час з нею проживав. Напередодні близько 10:30 хлопець пішов у магазин та додому не повернувся. Мама підлітка мешкає у селищі Клевань, куди неповнолітній теж не приїхав.

Відомо, що зниклого звуть Самбор Ярослав Сергійович, він 2006 року народження. Був одягнений у блакитний із капюшоном светр, темні спортивні штани, носить окуляри.

«Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування зниклого хлопця просимо повідомити до поліції за номером телефону 102 або 0674206475», – закликають у поліції.