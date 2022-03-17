Зниклу 16-річну мешканку Луцька знайшли у Румунії. Дівчина пішла з дому ввечері 1 березня, наступного ж дня її оголосили у розшук.

Як зазначили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, дівчину знайшли декілька днів тому. Виявилось, що 16-річна мешканка Луцька Лариса Соколенко наразі перебуває в Румунії. Туди вона виїхала без супроводу родичів, бо «мала можливість виїхати».

Хто саме з родичів звернувся до поліції з приводу її зникнення, не повідомляють. Наразі відомо, що життю та здоров'ю дівчини нічого не загрожує.