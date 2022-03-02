Про місцезнаходження дівчини просять повідомити поліцію за номером 095 333 84 55 або 102

Поліція оголосила в розшук безвісти зниклу 16-річну мешканку Луцька Ларису Соколенко. Дівчина пішла з дому ввечері у вівторок, 1 березня.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, Лариса Соколенко пішла з дому ввечері у вівторок, 1 березня, і дотепер її місцезнаходження невідоме. Відомо, що дівчина проживає у місті Луцьку, їй 16 років.

«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої лучанки, невідкладно телефонувати до поліції за номерами: 095 333 84 55 або 102», – йдеться у повідомленні.