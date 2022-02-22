До пошукової операції залучили близько ста людей, серед яких рятувальники, поліцейські та волонтери

На Волині тривають пошуки 35-річного чоловіка, який пішов на риболовлю і не повернувся. Відомо, що житель села Головне Анатолій Дитина зник 26 січня і з тих пір його місцезнаходження встановити не вдається. До пошукової операції залучили близько ста людей, серед яких і волонтери.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 35-річного жителя села Головне Ковельського району Анатолія Дитину не бачили від ранку 26 січня. Тоді чоловік пішов рибалити на озеро «Бабинець», втім, він так і не повернувся. З дня його зникнення минув майже місяць, втім, встановити місцезнаходження чоловіка досі не вдалось.

У поліції запевняють, що пошуки тривають. Зокрема, у вівторок, 22 лютого, до пошукової операції залучили близько ста людей, серед яких поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, а також волонтери. Правоохоронці використовують квадрокоптер, аби детально обстежити прилеглу до озера територію. Також, судячи з фото, водолази обстежують дно водойми.

Усім, кому може бути відома інформація про місцезнаходження чоловіка, просять зателефонувати до поліції за номером 050-484-52-74 чи на екстрену лінію «102».