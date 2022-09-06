Усіх, кому відоме місцеперебування зниклої підлітки, просять звернутись до поліції

У селі на Рівненщині зникла 14-річна дівчина. Востаннє Інна Конюшенко виходила на зв'язок ввечері 5 вересня, повідомивши матері, що вже підходить додому. Однак до будинку вона так і не прийшла. Наразі пошуками неповнолітньої займається поліція, тероборона та місцеві волонтери.

До правоохоронців мама зниклої дівчини звернулась зранку в вівторок, 6 вересня. Відомо, що сім'я мешкає у селі Великі Межирічі Рівненського району. 36-річна жінка розповіла, що її 14-річна донька востаннє виходила на зв'язок напередодні ввечері, близько 21:00. Дівчина сказала, що вже підходить до дому, однак до будинку вона так і не повернулась. Її мобільний наразі вимкнений.

«Зріст дівчини 165 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, очі блакитні, над правою бровою шрам. Була одягнута у джинси, чорну футболку та коротку джинсову куртку», – описують зовнішність зниклої у прес-службі поліції Рівненщини.

Наразі пошуками дитини займається поліція, тероборона та волонтери. Усіх, кому відоме місцеперебування дівчини, просять звернутись до поліції за такими номерами: