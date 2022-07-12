Чоловіка затримали в селі Нова Українка за місцем проживання

На Рівненщині поліція затримала 42-річного чоловіка, який протягом 17 років переховувався від покарання. В 2005 році суд призначив йому п'ять років тюрми за вимагання грошей, але термін чоловік так і не відсидів. Яким саме чином поліції вдалось знайти зловмисника, наразі не повідомляють.

Про затримання зловмисника прес-служба поліції Рівненщини повідомила у вівторок, 12 липня. Відомо, що злочин він здійснив ще в листопаді 2002 року у Рівному.

«Близько другої години ночі на вулиці Чорновола у Рівному зловмисник, застосовуючи насильство, небезпечне для життя і здоров’я потерпілого, спричинив тілесні ушкодження жителю обласного центру та став вимагати гроші», – повідомляють обставини події в поліції.

Після розгляду справи у Рівненському міському суді зловмисника визнали винним у порушенні ч.3 ст. 189 ККУ (вимагання). Суд призначив чоловікові п'ять років ув'язнення. Вирок набрав законної сили у листопаді 2005 року. Але покарання чоловік так і не відбув. Протягом 17 років він переховувався від правосуддя.

Знайшли його оперативники Рівненського райуправління поліції та офіцер Олександрійської громади в селі Нова Українка Млинвської громади, де чоловік проживав.

Як зазначила поліція, у СІЗО його помістили в вівторок, 12 липня.