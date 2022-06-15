Оголошений у розшук мешканець Рівненщини сам звернувся в поліцію, побачивши, що його шукають правоохоронці. 24-річний Тарас Лейчук пояснив, що не приходив на судові засідання у справі про побиття 22-річного рівнянина, оскільки начебто втратив свій телефон.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, Тараса Лейчука оголосив у розшук Рівненський міський суд 15 червня. 24-річного чоловіка обвинувачували в умисному легкому тілесному ушкодженні, яке він завдав 22-річному мешканцю Рівного в липні минулого року.

Правоохоронці просили мешканців області, яким відоме місцеперебування чоловіка, звернутись до поліції.

Натомість до них звернувся сам Тарас Лейчук. Він зазначив, що побачив повідомлення про свій розшук у соцмережах, та одразу ж звернувся до правоохоронців. Ігнорування судових засідань він пояснив тим, що втратив свій мобільний телефон.

Зазначимо, що стаття 125 ККУ про умисне легке тілесне ушкодження мінімально передбачає до 850 грн штрафу.