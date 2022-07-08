У лісах на Рівненщині шукають зниклого 61-річного збирача ягід
Востаннє Андрія Ковлева бачили в середу, 6 липня
На Рівненщині поліція шукає 61-річного чоловіка, який поїхав у ліс по ягоди і не повернувся. Андрій Ковлев зник два дні тому, 6 липня, з тих пір він не виходив на зв'язок.
Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, 61-річного мешканця села Красносілля Володимирецької громади востаннє бачили близько 11:30 у середу, 6 липня. Чоловік поїхав велосипедом у ліс по ягоди і досі не повернувся додому.
«Чоловік середнього зросту, худорлявої тіло будови, волосся сиве – коротке. Був одягнутий у куртку темного кольору, зелені чоботи, темно-сіру кепку, темно-сірі штани. Відомо, що чоловік має розлади психіки. Під час розмови може відводити погляд. Мобільного телефону при собі не має», – повідомляє деталі поліція.
Наразі поліція розгорнула пошукову операцію, до якої залучили рятувальників, військових, лісівників та небайдужих місцевих мешканців.
Також правоохоронці дають декілька порад тим, хто планує йти до лісу:
- Обов’язково повідомте рідним, куди саме направляєтеся та біля якого населеного пункту можете бути. Якщо на місцевості не орієнтуєтесь — не йдіть у ліс наодинці;
- З собою обов’язково беріть заряджений мобільний телефон;
- Оминайте болотисту місцевість, пересувайтесь біля дерев;
- Якщо ви заблукали, не панікуйте: негайно телефонуйте на спецлінії 102 або 101;
- Пригадайте об’єкти, що траплялися під час пересування лісом: повалене дерево, струмок, тощо. Саме за такими природними вказівниками намагайтеся віднайти дорогу;
- Для звуження району пошуків спробуйте відшукати на лісових просіках квартальний стовпчик, де зображені номери кварталів, і залишайтися біля нього, поки вас не знайдуть;
- Якщо йдете до лісу з дітьми, не випускайте їх із поля зору та навчайте орієнтуватися на місцевості.