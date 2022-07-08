У пошуках беруть участь рятувальники, поліція, військові, лісівники та місцеві волонтери

На Рівненщині поліція шукає 61-річного чоловіка, який поїхав у ліс по ягоди і не повернувся. Андрій Ковлев зник два дні тому, 6 липня, з тих пір він не виходив на зв'язок.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, 61-річного мешканця села Красносілля Володимирецької громади востаннє бачили близько 11:30 у середу, 6 липня. Чоловік поїхав велосипедом у ліс по ягоди і досі не повернувся додому.

«Чоловік середнього зросту, худорлявої тіло будови, волосся сиве – коротке. Був одягнутий у куртку темного кольору, зелені чоботи, темно-сіру кепку, темно-сірі штани. Відомо, що чоловік має розлади психіки. Під час розмови може відводити погляд. Мобільного телефону при собі не має», – повідомляє деталі поліція.

Наразі поліція розгорнула пошукову операцію, до якої залучили рятувальників, військових, лісівників та небайдужих місцевих мешканців.

Також правоохоронці дають декілька порад тим, хто планує йти до лісу: