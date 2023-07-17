Поліцейські повернули втікачку додому і передали матері

На Хмельниччині поліція розшукала зниклу 16-річну дівчину, яка не була вдома впродовж доби. Її виявили на березі річки. Чому вона пішла з дому та загалом які у неї умови проживання, встановлює поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, у суботу, близько 23:00 до поліції звернувся брат зниклої. Хлопець розповів, що його 16-річна сестра напередодні пішла з дому та дотепер не повернулась, мобільного телефону при собі не мала.

Дівчину розшукували впродовж доби, правоохоронці перевіряли громадські місця, знайомих та друзів, вокзали та інші можливі місця її перебування. Пошуки ускладнювались тим, що зникла має вади здоров'я та майже не розмовляє.

«Поліцейський офіцер громади Білогірської громади Олег Гаврилюк спільно з колегою старшим дізнавачем Шепетівського РУП Олександром Кішаном виявили дівчину на території Ямпільської громади на березі річки. Поліцейські повернули втікачку додому та провели профілактичну бесіду з її матір'ю», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та продовжують роботу з сім'єю дівчини.