Чоловік не прийшов на чотири підготовчі судові засідання

Поліція на Рівненщині оголосила у розшук 24-річного Романа Огієвича, який є обвинуваченим у справі про надання хабара. Навесні цього року він за 100 доларів намагався підкупити правоохоронців. На підготовчі засідання чоловік не прийшов – попередньо відомо, що він перебуває за кордоном на заробітках.

Як уточнили ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, чоловіка за кермом авто зупинили 17 квітня. Коли поліцейські також запропонували йому пройти алкотест, чоловік запропонував правоохоронцям 100 доларів хабара, аби уникнути огляду.

Поліцейські грошей не взяли, натомість викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка відкрила щодо чоловіка кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди). У серпні в цій справі мало відбутись перше судове засідання, але, судячи з інформації у реєстрі судових рішень, чоловік його проігнорував. Не прийшов він і на решту засідань, що мали бути у вересні, жовтні та листопаді.

Відтак у середу, 6 грудня, поліція оголосила 24-річного чоловіка у розшук. «Прикмети: зріст 180-185 см, худорлявої тілобудови, очі темного кольору, волосся – темне, коротке. Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця перебування розшукуваного, негайно повідомте за номерами телефонів: (03635) 2-23-65, 050-279-46-67, або на спецлінію 102», – закликають у поліції.

Зауважимо, що чоловікові загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу.