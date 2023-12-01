На Рівненщині оголошена у розшук зникла 61-річна жінка сама повернулася додому. Вона пояснила, що перебувала у Києві, бо «хотіла побути наодинці», при цьому родичів про своє рішення вона не повідомила.

Як повідомляла прес-служба поліції Рівненщини, ввечері 27 листопада до поліції звернувся 37-річний син зниклої жінки, мешканець села Кустин Олександрійської громади. Він повідомив, що три дні тому, 24 листопада, його 61-річна матір пішла з дому та до цього часу не повернулась. Пошуки власними силами результату не дали, тож чоловік звернувся до поліції.

Поліція оголосила жінку у розшук та оприлюднила її опис та фото. Пошуки тривали впродовж трьох днів, до 30 листопада, коли зникла рівнянка сама повернулась додому.

«61-річна жінка пояснила, що весь цей час перебувала у столиці, адже хотіла побути наодинці», – повідомили у поліції.

Наразі відомо, що з жінкою все добре, вона не стала жертвою зловмисників.