Ратнівська поліція розшукувала чоловіка за підозрою у вчиненні крадіжок

На Волині ківерцівський дільничий під час відпустки затримав чоловіка, який перебував у розшуку через вчинення крадіжок. Підозрілого чоловіка правоохоронець помітив біля ставка і пригадав, що бачив його фото в орієнтуванні.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, розшукуваного затримав ківерцівський дільничний офіцер поліції Юрій Носко. Перебуваючи у відпустці, у четвер, 9 листопада, поліцейський поїхав до лісу у селі Звози Луцького району. Проходячи повз закинутої будівлі поблизу місцевого ставу, поліцейський помітив дим від вогню та вирішив перевірити, у чому справа.

«Там він зустрів чоловіка, який назвався Петром. Його обличчя здалося знайомим поліцейському. Дільничний пригадав, що бачив його в орієнтуванні ратнівських колег. Правоохоронець затримав чоловіка та викликав на місце допомогу», – йдеться у повідомленні.

Як виявилось, ратнівська поліція розшукувала чоловіка за підозрою у вчиненні крадіжок. У п’ятницю, 10 листопада, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

За вчинене волинянину загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.