Низка автобусних маршрутів курсує зі змінами

Після ракетних ударів у Львові в понеділок, 18 квітня, мерія повідомила про перекриття низки вулиць для руху транспорту. Внесено зміни в курсування громадського транспорту.

«Триває ліквідація наслідків ракетних ударів. Всі служби працюють на місці. Перекрито рух вулицями Левандівська (від вул. Сяйво до вул. Шевченка), вул. Шевченка в районі повороту на вул. Тунельну (готель НТОН)», – написав міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

Станом на 10:50 перекрито вул. Левандівську, вул. Шевченка (від Янівського цвинтаря до повороту на вул. Брюховицьку), Вул. Тунельну та Городоцьку не перекривали.

Автобусні маршрути №10, 16, 32, 51 та тролейбус № 32 курсують у звичному режимі, маршрути № 47а та № 61 курсують через смт Брюховичі до мікрорайону Рясне, а рух маршрутів № 6а, 11, 17 досі призупинено.

Нагадаємо, вранці понеділка, 18 квітня, росіяни завдали низку ракетних ударів по Львову.