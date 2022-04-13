Маршрут №45 відновить роботу з 15 квітня

У Львові з п’ятниці, 15 квітня, відновлює роботу автобусний маршрут №45 (пл. Галицька – ТРЦ «Вікторія Гарденс»). Протягом місяця роботу маршруту перевірятимуть в тестовому режимі.

«Управління транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР спільно з ЛК АТП №1 відновлює роботу 45 маршруту з 15 квітня із заїздом на вул. Пулюя у зворотньому напрямі, з метою вивчення пасажиропотоку», – повідомило у середу, 13 квітня, Львівське комунальне АТП-1.

Дотепер маршрут працював частково або з перебоями через пандемію коронавірусу та воєнний стан.

В АТП зазначили, що експерементальний період триватиме впродовж місяця, в цей час на маршруті курсуватиме шість автобусів середнього класу. Після цього вирішуватимуть питання щодо подальшого курсування маршруту.