У Луцьку відновили повноцінне курсування громадського транспорту. Станом на ранок 22 березня на маршрути вийшли 107 одиниць транспорту. Це практично дорівнює довоєнним показникам.

Як розповів луцький міський голова Ігор Поліщук у своєму ранковому зверненні 22 березня, наразі у місті працюють 79 автобусів та 28 тролейбусів.

«Всього працюють 107 одиниць транспорту. Фактично, ми виходимо на показники довоєнного часу. Є кількість пасажирів, яка потребує цього транспорту. Тому реагуємо на зміни в кількості пасажиропотоку і намагаємось по-максимуму додати транспорт, щоб людям було комфортно добиратись на роботу і у справах», – зазначив Ігор Поліщук.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни громадський транспорт у Луцьку курсував за графіком вихідного дня. Тобто, на маршрутах були лише половина автобусів і тролейбусів. Також протягом перших двох тижнів у місті був безплатний проїзд у електротранспорті, втім, згодом платний проїзд відновили. Нагадаємо, що вартість однієї поїздки в луцькій маршрутці становить 8 грн, а у тролейбусі – 6 грн.