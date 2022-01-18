Востаннє вартість проїзду в тролейбусах підвищували влітку 2019 року

У Луцьку зросла вартість проїзду в тролейбусах з 4 грн до 6 грн, для учнів та студентів квиток вартуватиме 3 грн. Рішення затвердив міськвиконком у вівторок, 18 січня. Зазначається, що зростання тарифу зумовлене здорожчанням електроенергії, запчастин, а також ростом зарплати працівникам підприємства електротранспорту. Рішення набирає чинності у п'ятниці, 21 січня.

Як йдеться у пояснювальній записці, тариф у 4 грн за разовий проїзд в електротранспорті є збитковим для підприємства. Протягом останнього року відбувся ріст цін на електроенергію, запчастини, а також зріс прожитковий мінімум, відповідно до якого розраховують ставки працівників. Крім того, у 2022 році зарплату водіям планують підвищити з 15,8 тис. грн до 17,6 тис. грн.

Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що тариф у 6 грн буде одним із найнижчих серед обласних центрів західної України. «У Тернополі вартість проїзду в тролейбусі з оплатою банківською карткою становить 10 грн, з карткою тернополянина 8 грн. Вінниця – 8 грн. Франківськ – 8 грн, разовий квиток у водія – 10 грн, з транспортною карткою 6 грн. Львів – 10 грн, у разі придбання квитка в спецпунктах продажу – 9 грн», – зазначив Ігор Поліщук.

Відтак вартість однієї поїздки у тролейбусі становитиме 6 грн, а для школярів чи студентів – 3 грн. Як зазначив у коментарі ZAXID.NET директор департаменту економічної політики Борис Смаль, рішення набирає чинності у п'ятницю, 21 січня. Зазначимо, 20 жовтня міськвиконком також підвищив вартість проїзду в маршрутках з 6 грн до 8.

Востаннє тариф у міських тролейбусах змінювали влітку 2019 року, тоді вартість однієї поїздки зросла з 3 грн до 4 грн.