Востаннє вартість проїзду в маршрутках підвищували у травні 2019 року

У Луцьку підвищили вартість проїзду в маршрутках з 6 до 8 грн. Це рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету в середу, 20 жовтня. Для учнів цей тариф становитиме 4 грн, за умови, що школяр матиме з собою учнівський квиток. Нововведення починає діяти у четвер, 21 жовтня. Тариф на проїзд у електротранспорті поки змінювати не планують.

Рішення про підвищення тарифу на проїзд в луцьких маршрутках прийняли на засіданні міськвиконкому в середу, 20 жовтня. Тариф, який наразі становить 6 грн, зросте до 8 грн. Для учнів вартість проїзду в маршрутці становитиме 4 грн, але за умови, якщо дитина матиме при собі учнівський квиток. Платити за новою ціною пасажирам доведеться з 21 жовтня.

Раніше на громадських слуханнях директор департаменту економічної політики Борис Смаль пояснив, що з новим тарифом собівартість для перевізників зросте на 10%. Також, за його словами, вартість проїзду в тролейбусі поки залишиться незмінною, хоча реальна собівартість перевезення одного пасажира становить 11 грн.

Востаннє вартість проїзду в луцьких маршрутках змінювали у травні 2019 року. Тоді тариф зріс з 5 до 6 грн. За декілька місяців після цього підвищили й вартість проїзду в тролейбусі до 4 грн.