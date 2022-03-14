З 15 березня проїзд у луцьких тролейбусах знову буде платним. Як і до війни, одна поїздка для дорослих вартуватиме 6 грн, а для учнів та студентів – 3 грн.

Про нововведення попередив луцький міський голова Ігор Поліщук під час ранкового звернення у понеділок, 14 березня.

«Сьогодні останній день, коли тролейбуси курсують безкоштовно. Тому що нам необхідно платити людям зарплату, за електроенергію, є також інші витрати на утримання підприємства, обслуговувати тролейбуси і так далі», – зазначив він.

Як і до війни, вартість одного дорослого квитка становитиме 6 грн. Для школярів та учнів поїздка вартуватиме 3 грн. Додамо, що безплатний проїзд у міських тролейбусах Луцька міськрада запровадила з 24 лютого, коли почалась війна.

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