Російські загарбники в понеділок, 18 квітня, обстріляли дитячі майданчики в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок обстрілів загинули чоловік та жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків», – сказано в повідомленні.

Правоохоронці вже розслідують цей інцидент як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли центр Харкова, внаслідок чого загинули щонайменше п’ятеро людей.

155 квітня внаслідок обстрілів росіянами житлових кварталів Харкова загинули десятеро людей. Загалом, за час повномасштабного вторгнення в Україну, від рук росіян загинули понад 500 цивільних.