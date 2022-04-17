Внаслідок обстрілів постраждали житлові та адміністративні будівлі

У неділю, 17 квітня, військові держави-терориста обстріляли центральну частину Харкова. Внаслідок цього станом на 15:00 п’ятеро людей загинули та 13 отримали поранення, повідомляє «Суспільне» із посиланням на Департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації.

Обстріл центральної частини міста стався близько о 13:30 та 14:00. Окупанти випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок обстрілів постраждали житлові та адміністративні будівлі, в кількох місцях у центрі міста пожежі. Зараз на місці працюють рятувальники.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни обстріляли житловий район Харкова, внаслідок чого загинули десятеро людей, 35 отримали поранення. Пошкоджено та зруйновано кілька будинків.