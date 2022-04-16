16 квітня росіяни з ракет обстріляли Дарницький район Києва. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще декількох людей госпіталізували в лікарні.

Вибухи у Дарницькому районі Києва пролунали вранці в суботу, 16 квітня. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, частину ракет знищили сили ППО.

«Незважаючи на те що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але з усім тим вибухи були у Дарницькому районі. Один загиблий, декілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхнє життя», – сказав Віталій Кличко під час телемарафону «Єдині новини».

Мер, як і раніше, радить киянам поки що не повертатися в столицю, адже Росія погрожує новими ракетними обстрілами міста.

«Ми не можемо заборонити повертатися, ми можемо виключно рекомендувати. Але рекомендуємо ми, спираючись на рекомендації військових, які мають більше інформації. Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де більш безпечно, зробіть це», – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що вранці 16 квітня росіяни обстріляли ракетами Львівську область. Силам ППО вдалося збити чотири ракети, що були випущені з території Білорусі.