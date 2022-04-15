У п’ятницю, 15 квітня, російські війська нанесли три ракетні удари по об’єктах у Київській області, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Тільки сьогодні було нанесено три ракетні удари по об’єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах», – сказав Павлюк, якого процитувала «Українська правда». Водночас він не повідомив, по яких саме об’єктах вдарили загарбницькі війська.

У зв’язку з цим, голова Київської ОВА рекомендував відкласти повернення мешканців до Києва до спокійніших часів.

«Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угрупувань в напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деокупованих територій, так і можливість нанесення ракетних ударів по об’єктах як у Києві, так і по всій Україні», – зазначив він.

Як повідомляв ZAXID.NET, на звільнених від російських загарбників територіях Київської області знайшли вже понад 900 вбитих мирних жителів. Однак, як зауважив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, ця кількість зростатиме, оскільки розбір завалів триває, а під завалами перебувають тіла людей.