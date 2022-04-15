Росіяни прицільно обстрілюють житлові квартали з мирним населенням

Росіяни обстріляли житловий район Харківа, внаслідок чого загинули восьмеро людей. 50 людей отримали поранення.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спочатку повідомив про 34 травмованих людей, з них – троє дітей. Загинули семеро, зокрема семимісячна дитина.

«"Друга армія світу", як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням. Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях. Російська армія дуже підступна», – зазначив Олег Синєгубов.

Суспільне повідомляє, що обстріляли район ХТЗ близько 16:00. Станом на 7 вечора кількість жертв зросла. Директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов уточнив Суспільному, що кількість постраждалих зросла до 50, це дев’ять дітей та 33 дорослих. Загинули вісім харків’ян.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Харкові і області загинули 503 цивільних жителі, серед них 24 дитини. 14 квітня російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями на Харківщині. Загинуло 7 осіб, ще 27 людей отримали поранення.