Попередньо відомо про чотирьох загиблих, ще одна людина отримала поранення

У понеділок, 18 квітня, у місті Кремінна на Луганщині російські війська обстріляли цивільний автомобіль. Попередньо відомо про чотирьох загиблих, ще одна людина отримала поранення. Наразі контроль над містом втрачений, точаться вуличні бої. Про це у своєму Telegram-каналі близько 11:20 написав голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями. Загинули четверо осіб. Одна важкопоранена людина ще на місці подій. Медики не можуть до неї дістатися через нескінчені обстріли. Наразі контроль над містом Кремінна втрачений, точаться вуличні бої», – повідомив Гайдай.

Він закликав людей не виходити з укриттів та не намагатися самостійно покинути місто.

Також раніше він зазначив, що в області вже не залишилося жодного безпечного місця. За його Сергія Гайдая, наразі з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та Гірського вдалося врятувати 67 мирних жителів.

Також він зазначив, що у вападку припинення обстрілів, мала проводитися евакуація із Попасної, Рубіжного, Гірської громади, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Проте за інформацією віце-прем'єрки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, на сьогодні не вдалося погодити гуманітарні коридори. За її словами, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів. Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори.

Зазначимо, що російські війська не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. Зокрема, окупанти обстрілюють житлові квартали та перешкоджають наданню гуманітарної допомоги мирному населенню. Нещодавно росіяни зруйнували гуманітарний центр у Сєвєродонецьку. Також обстріляли спорткомплекс у Кремінній та місто Золоте. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що на Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні.