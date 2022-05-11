Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 «4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області» Вадима Шишимаріна.

Цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця Чупахівки Сумської області.

Як повідомила 11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, перед цим колону, в якій був Шишимарін, розбили Збройні сили України. Втікаючи, він зі ще чотирма загарбниками обстріляли з автоматів приватний автомобіль та забрали його.

«На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку», – розповіла подробиці вбивства генпрокурорка.

Наразі підозрюваний Вадим Шишимарін перебуває під вартою. Венедіктова стверджує, що прокурори і слідчі СБУ зібрали достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.