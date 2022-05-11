Антон Струєв катував людей, хоча й служить у «миротворчій» бригаді

Броварська окружна прокуратура повідомила про підозру командиру розвідувальної роти розвідувального батальйону 15-тої окремої мотострілецької бригади – як її ще називають «миротворчої». 11 травня журналісти повідомили, що йдеться про 29-річного Антона Струєва, який катував і допитував людей на Київщині.

Російського військового підозрюють у жорстокому поводженні з мирними жителями у селі Мокрець Броварського району Київської області. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями встановили, що він незаконно утримував їх у підвалі, допитував і сильно бив.

Зокрема, у матеріалі «Радіо Свобода» розповідається про знущання Струєва над двома чоловіками, які вранці 19 березня вийшли із села Заворичі до села Мокрець, відстань між якими – невелика. Їх зупинили російські військові. У одного з них забрали телефон і обох відправили до погреба на приватному подвір’ї «чекати на командира».

Наступного ранку, 20 березня, приїхав чоловік – за поведінкою якого затримані селяни зрозуміли, що це і є командир. Ним виявився російський солдат Антон Струєв. Зі слів постраждалих, він почав з’ясовувати, чи вони не є «бандерівцями» або «нациками». На відповідь «ні», почав допитувати бранців, щоб отримати інформацію про українських військових. Дістав тактичні рукавиці – і почав бити. Одному зламав ніс. Іншого – вдарив у щелепу. Змушував обох роздягатися, шукав татуювання «націоналістичної спрямованості».

Відпустили побитих чоловіків в той же день, коли Струєв поїхав.

Антону Струєву – 29 років. Позивний «Беркут». Він – командир розвідувальної роти розвідувального батальйону 15-тої окремої мотострілецької бригади. Старший лейтенант. Родичі Струєва, як і переважна більшість росіян, схвально відгукуються про дії Росії в Україні, а брат нациста вилаявся на журналістів, які запитали, що Струєв робить на війні, і пригрозив передати їхні дані в ФСБ.

Бригада Струєва входить до складу російських миротворчих сил. Окрім того, що нацисти з цієї бригади беруть участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, вони також раніше воювали на Донбасі і брали участь у захопленні Криму. Крім того, ця бригада «виконувала миротворчу місію» у Придністров’ї та на окупованих територіях Грузії.

9 травня бригаді Антона Струєва указом Путіна було надано «почесне звання». Вона стала «гвардійською». Цього ж дня Броварська окружна прокуратура Київської області повідомила Струєву про підозру за ч. 1 статті 438 ККУ «Порушення законів та звичаїв війни».