Довгий час поліція не могла оглянути цієї території, бо вона перебувала під постійними обстрілами

На виїзді з Харкова в напрямку с. Циркуни поліція виявила тіла трьох розстріляних українців. Також на трасі знайшли понівечений автомобіль, а також залишки тіл двох російських військових. Довгий час поліція не могла оглянути цієї території, так як вона перебувала під постійними обстрілами росіян.

«Ще у перший день війни Збройними силами України тут було зупинено ворога. Розбито декілька одиниць техніки, вбито російських військових. Довгий час ця територія знаходилися під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена. Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових РФ та, нажаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами», – написав у понеділок, 9 травня, начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.

Фото Нацполіції

Одного загиблого, не дивлячись на обстріли, комусь вдалося поховати.

Слідчі забрали тіла.

Як повідомляв ZAXID.NET, після вдалого наступу Збройних сил України в Харківській області окупанти втратили контроль над с. Циркуни.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, 8 травня через обстріл окупантами Харківського району (Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка, Рай-Оленівка) 4 осіб отримали поранення. У Циркунах одна людина загинула. У Харківській області 9 людей отримали поранення, 3 осіб загинули.